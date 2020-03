Jornal: temor por coronavírus na Eurocopa estará na pauta de reunião do Comitê Executivo da Uefa

A reunião do Comitê Executivo da Uefa nesta semana deve tomar decisões importantes, como as sedes das próximas competições da entidade, mas também ganhou um assunto de cunho urgente para ser abordado. De acordo com o jornal "As", a epidemia do coronavírus em todo o mundo, que vem ganhando força na Europa, estará na pauta da conversa dos dirigentes por conta da aproximação da Eurocopa.





O jornal chega a citar que o tema assumirá o protagonismo do 44º congresso dos dirigentes máximos da Uefa, uma vez que a edição do torneio de seleções em 2020 estará espalhada pela Europa, em 12 sedes, e fará circular uma quantidade muito maior de torcedores pelo continente. Devem ser discutidas possíveis medidas diante do espalhamento do vírus, mas a Uefa não planeja mudanças drásticas para a competição, marcada para acontecer de 12 de junho a 12 de julho.





O "As" destaca que os dirigentes "não vão tomar nenhuma decisão irreversível", citando que o vice-presidente da Uefa, Michele Uva, indicou que o torneio só seria afetado caso a epidemia chegue em um estágio totalmente fora de controle - e que a organização pretende "esgotar os prazos e não se precipitar". Entretanto, a direção admite que é preciso seguir as indicações das autoridades dos países, que podem obrigar a Uefa a realizar mudanças na competição.





O jogo de abertura da Euro 2020 está marcado para a Itália, justamente o país em que o coronavírus ganhou mais força no Velho Continente. De acordo com a agência Ansa, já passa de 1 mil o número de casos confirmados do Covid-19 no país, com 29 mortes. Por isso, o futebol no local foi afetado a ponto de o clássico entre Juventus e Inter de Milão e outras quatro partidas do Campeonato Italiano terem sido adiadas para maio. Além da partida entre italianos e turcos, no dia 12 de junho, a capital Roma abrigará outros três confrontos, sendo um deles das quartas de final.





A epidemia do coronavírus ao redor do mundo vem levando o futebol europeu a ficar em alerta, e alguns clubes vêm tomando medidas para evitar o contágio por parte dos jogadores. O Newcastle, por exemplo, decidiu proibir apertos de mão entre os atletas durante os treinamentos. No Bayern de Munique, os jogadores foram orientados a não dar autógrafos ou tirar fotos com fãs.





O coronavírus, que tem nome oficial Covid-19, foi descoberto no final do ano passado, na China, e espalhou-se dentro do país, atingindo inicialmente a Ásia e, agora, a Europa e até mesmo o Brasil - que teve o primeiro caso confirmado nesta semana, em São Paulo. A transmissão se dá por vias respiratórias e gotículas, além de contato físico com pessoas ou superfícies contaminadas. O grande fator para o contágio é que o vírus chega a ficar 14 dias incubado antes de a vítima apresentar sintomas.





