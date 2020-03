Federação Paulista de Futebol convoca clubes para discutir medidas contra coronavírus

(Foto: Alexandre Lozetti)









A Federação Paulista de Futebol convocou os presidentes dos clubes que disputam o Campeonato Paulista para uma reunião na manhã desta segunda-feira, na sede da entidade. O motivo do encontro será uma discussão sobre medidas para as próximas rodadas do torneio, por causa da pandemia do coronavírus.





A FPF também vai discutir a sequência das Séries A2 e A3. Como protocolo para evitar a propagação do vírus, não haverá entrevistas dos dirigentes no local. E casa divisão terá uma reunião separada.





Neste fim de semana, o clássico entre São Paulo e Santos foi realizado com portões fechados no Morumbi, assim como Corinthians x Ituano, em Itaquera. As partidas fora da capital, porém, tiveram a presença de público nas arquibancadas.





No último sábado, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, se reuniu com representantes de outras equipes para debater possíveis ações futuras. A ideia do encontro foi o de avaliar uma medida coletiva para tratar o assunto e até a sequência do torneio estadual.





Representantes de Corinthians, Santos e São Paulo participaram de um encontro no último sábado. Galiotte também teve contato com outros clubes, com a Federação Paulista de Futebol e com a Confederação Brasileira de Futebol.





Veja a íntegra do comunicado:





Comunicado – COVID-19 - Reunião com os clubes





Diante do cenário de pandemia do novo Coronavírus, a Federação Paulista de Futebol convocou os presidentes dos clubes do Campeonato Paulista Séries A1, A2 e A3 para discutir coletivamente as medidas que serão tomadas em relação às próximas rodadas das competições.





As reuniões acontecerão nesta segunda-feira (16) separadamente:





Paulistão Sicredi – 10h

Paulistão A2 Sicredi – 11h30

Paulistão A3 – 16h30





Para evitar aglomeração de pessoas, não haverá atendimento à imprensa em entrevista coletiva ou zona mista.





Tão logo as decisões dos clubes sejam tomadas, a FPF comunicará publicamente.





Globo Esporte