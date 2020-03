Thomas Bach fará reunião para avaliar efeitos do coronavírus na qualificação para Tóquio 2020

Preocupado com os efeitos do coronavírus às vésperas da Olimpíada de Tóquio 2020, marcada para iniciar no dia 24 de julho, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach marcou uma reunião para a próxima terça-feira, segundo informou a agência de notícias francesa AFP. Nesse encontro, Bach por meio de uma teleconferência, deve conversar com representantes de federações internacionais sobre o impacto do vírus até agora no cronograma dos eventos qualificatórios.





Com muitos eventos já cancelados, adiados ou suspensos, Bach deve fazer um balanço dos efeitos da pandemia. A ideia é entender o quão preocupante é a situação até aqui e o quanto esses eventos afetam a programação dos Jogos. Estima-se que o coronavírus afete 42 das 50 modalidades na classificação à Olimpíada.





Globo Esporte