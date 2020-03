Times da China retomam treinos, mas governo diz que eventos esportivos seguirão suspensos

Ponto de origem da pandemia do coronavírus, a China se tornou o primeiro país a ter a infecção sob maior controle e, por isso, os clubes de futebol pensam na retomada da rotina aos poucos. Algumas equipes, como o Shandong Luneng e o Guangzhou Evergrande, voltaram a treinar, passando por testes físicos, segundo a imprensa chinesa. Mas uma nova medida do governo pode aumentar o tempo de pausa no esporte.





A Administração Geral do Esporte da China emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira anunciando que eventos de grande escala, que reúnam multidões, como os eventos esportivos, "não serão retomados por enquanto". A nota cita diretamente a federação de futebol e diz que o tempo de pausa será necessário para "implementar requisitos de prevenção e controle de epidemia".





Desta forma, existe a possibilidade de os planos da Superliga da China serem afetados pela medida governamental. Caso a pausa nas atividades esportivas durem mais que um mês, o campeonato terá seu início - antes previsto para o fim de abril - adiado novamente. A competição deveria ter se iniciado em fevereiro, quando o coronavírus ainda tinha grande força no país.





Para impedir o retorno da infecção comunitária do coronavírus, a China decidiu fechar suas fronteiras nesta semana - o que forçou atletas a correrem contra o tempo para retornar ao país. A partir de agora, nenhum estrangeiro, mesmo com residência fixa no país, pode entrar na China por tempo indeterminado.





Hulk e Oscar, do Shanghai SIPG, entraram no país minutos antes das fronteiras serem fechadas. Assim como outros estrangeiros, eles terão que passar um período de 14 dias em quarentena, mesmo não apresentando sintomas da COVID-19.





Globo Esporte