Tom Brady anuncia que está fora do New England Patriots após 20 anos

(Foto: Wesley Hitt/Getty Images)









Um dos maiores jogadores de todos os tempos da Liga de Futebol Americano (NFL), Tom Brady anunciou nesta terça-feira que não segue no New England Patriots para a próxima temporada. Após 20 anos atuando pela franquia e com seis títulos do SuperBowl no currículo, o quarterback ainda não definiu seu futuro, mas disse buscar "novos rumos" para sua vida e carreira e que sua "jornada no futebol vai para outro lugar".





- A nação dos Patriots vai ser sempre parte de mim. Não sei o que o futuro reserva para o meu futebol, mas é tempo de estar aberto para novos rumos na minha vida e na minha carreira. Eu agradeço do fundo do meu coração e vou sempre amar o que nós compartilhamos, uma vida inteira de ótimas memórias - afirmou Brady em seu comunicado.





Através de Robert Kraft, dono do New England Patriots, a equipe confirmou a saída de sua principal estrela após uma conversa na noite de segunda-feira.





- Tommy iniciou contato na última noite e nos encontramos. Tivemos uma conversa positiva, respeitosa. Não é o jeito como eu gostaria que isso acabasse, mas eu desejo que ele faça o que é melhor para ele. Depois de 20 anos com a gente, ele ganhou esse direito. Eu amo ele como um filho - disse Robert Kraft, dono dos Patriots, à Sports Illustrated.





O contrato de Tom Brady se encerrou após a última temporada, que teve o Kansas City Chiefs como campeão após o SuperBowl, em fevereiro de 2020. Desde então, havia muita especulação sobre uma renovação de contrato do quarterback de 42 anos, maior vencedor da história da NFL. Sem acordo, ele definiu que não segue no New England Patriots, mas já havia informado que não vai se aposentar.





Ainda não há qualquer confirmação de onde Brady irá jogar na próxima temporada. No entanto, especula-se que o Tampa Bay Buccaneers e o Los Angeles Chargers fizeram altas propostas, na casa dos US$ 30 milhões (cerca de R$ 150 milhões) por uma temporada para contar com o quarterback em suas franquias.





Confira a carta de Tom Brady na íntegra:





Para todos os meus colegas de equipe, treinadores, executivos e staff, Coach Belichick, RKK e família Kraft e toda a organização. Eu gostaria de agradecer pelos últimos 20 anos da minha vida e pelo comprometimento diário em vencer e criar uma cultura vencedora baseada em grandes valores. Sou grato por tudo que vocês me ensinaram - eu aprendi com todos. Vocês todos me permitiram maximizar meu potencial e isso é tudo que um jogador pode esperar. Tudo que conquistamos me trouxe muita alegria e lições que aprendi e vou levar comigo para sempre. Eu não poderia ser o homem que sou hoje sem os relacionamentos que vocês permitiram construir com vocês. Eu me beneficiei de tudo que vocês me deram. Eu agarrei cada oportunidade que tive em fazer parte do nosso time e amo todos vocês por isso. Nosso time sempre foi um padrão para o esporte profissional e eu tenho certeza que vai continuar a fazer exatamente isso. Apesar de minha jornada no futebol ir para outro lugar, eu sou grato por tudo que alcancei e por nossos incríveis feitos como time. Tive o privilégio de ter oportunidades de conhecer cada um de vocês e ter memórias que criamos juntos.









Eu gostaria de agradecer todos os incríveis fãs dos Patriots. MA foi minha casa por 20 anos. Foram, de verdade, duas décadas das mais felizes que eu poderia imaginar para minha vida e não tenho nada além de amor e agradecimento pelo tempo em New England. Os torcedores tem sido calorosos - eu espero que todo jogador possa ter essa experiência. Meus filhos nasceram e cresceram aqui e vocês abraçaram esse garoto da Califórnia como se fosse de vocês. Eu amo o comprometimento e a lealdade dos times de vocês e o que vencer significa para a cidade mais do que eu nunca vi. Eu não posso agradecer cada um dos torcedores. Os treinos lotados e os estádios com ingressos esgotados e, ainda mais, a paradas pelas vitórias. Eu fui muito abençoado por poder dividir isso com todos vocês. Tentei representar nosso time sempre da melhor e da mais honrável maneira, e lutei muito com meus colegas para ajudar a trazer vitórias e triunfos nas mais difíceis situações. Vocês abriram o coração para mim e eu abri meu coração para vocês. A Nação Pats sempre vai fazer parte de mim. Não sei o que o futuro reserva para o meu futebol, mas é tempo de estar aberto para novos rumos na minha vida e na minha carreira. Eu agradeço do fundo do meu coração e vou sempre amar o que nós compartilhamos, uma vida inteira de ótimas memórias.





Globo Esporte