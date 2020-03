É oficial! Tom Brady, maior campeão da NFL, assina com o Tampa Bay Buccaneers

Foto: Divulgação/Tampa Bay Buccaneers)









Agora é oficial! Tom Brady, maior campeão da NFL, é atleta do Tampa Bay Buccaneers. O quarterback de 42 anos, que é considerado um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, assinou seu contrato nesta sexta-feira e fez uma publicação em sua conta no Instagram. Ele atuou pelo New England Patriots, time que o draftou em 2000, por 20 anos e, junto com o técnico Bill Belichick, conquistou nada menos que seis anéis de campeão da NFL, além de ter chegado a outros três Super Bowls e ter sido eleito MVP três vezes. Segundo Ian Rapoport, da NFL Network, o contrato é de 30 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de reais) por uma temporada.





- Excitado, humilde e faminto... Se tem uma coisa que aprendi sobre futebol americano é que ninguém liga o que você fez no ano anterior ou antes disso... Você ganha a confiança e o respeito daqueles à sua volta com seu comprometimento a cada dia. Eu estou começando uma nova jornada no futebol americano e me sinto grato pelos Buccaneers por me darem essa oportunidade de fazer o que eu amo. Eu estou ansioso para conhecer meus novos colegas de time e os técnicos e provar a eles que eles podem acreditar e confiar em mim... Eu sempre acreditei que bem feito é melhor que bem dito, então não vou dizer muito mais. Eu só vou trabalhar #Ano1 - comentou no post.





O Tampa Bay Buccaneers, por sua vez, fez uma postagem oficializando a contratação do grande astro do futebol americano.





- Tom Brady é oficialmente um Tampa Bay Buccaneer! - dizia o post com a montagem (veja abaixo).















Agora, Brady vai trabalhar com o técnico Bruce Arians, que comandou o Arizona Cardinals (2013 a 2017) e está em Tampa desde a temporada passada. Arians tem dois títulos de Super Bowl com o Pittsburgh Steelers - em 2005 como técnico de wide receivers e em 2008 como coordenador ofensivo. Brady terá como alvos ótimos recebedores, como Mike Evans e Chris Godwin.





Tom Brady jogará na Divisão Sul da Conferência Nacional (NFC). Ele sempre jogou na Conferência Americana (AFC) e na mesma divisão, a Sul (Patriots, Jets, Dolphins e Bulls). Os Bucs têm como rivais o New Orleans Saints, do campeão do Super Bowl Drew Brees; o Atlanta Falcons, do MVP de 2016 Matt Ryan; e o Carolina Panthers, do recém-chegado Teddy Bridgewater. Duelos de alto nível duas vezes com cada um por temporada.





O próximo Super Bowl será disputado em Tampa. Nunca antes na história da NFL um time jogou o Super Bowl em seu estádio. Os Buccaneers venceram o Super Bowl apenas uma vez (2002) e não vão aos playoffs desde 2007. Tom Brady já alcançou nove finais da liga, conquistando seis anéis de campeão e amargando três derrotas, duas para os Giants e uma para os Eagles.





A temporada 2020/2021 da NFL começou oficialmente nesta quarta-feira, e agora os times já podem anunciar as transferências dos jogadores. Alguns nomes de peso movimentaram o mercado nos últimos dias e devem começar a ser anunciados. O Houston Texans trocou DeAndre Hopkins com o Arizona Cardinals; o Indianapolis Colts contará com Philip Rivers (Chargers) e DeForest Buckner (49ers); Case Keenum vestirá a camisa dos Browns; os Dolphins contarão com Byron Jones (Cowboys) e Kyle Van Noy (Patriots); Steffon Digs deixa os Vikings para jogar pelos Bills; Nick Foles veste a camisa dos Bears; Teddy Bridgewater será o novo quarterback dos Panthers. Nesta sexta-feira, Todd Gurley, que foi dispensado pelos Rams, fechou com os Falcons.





