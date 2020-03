Torcedores brasileiros economizariam em presentes para viajar para ver seu time

Fãs de todos os cantos do mundo estão sempre se preparando para fazer o que for necessário para garantir experiências ao vivo e a cores. Pensando nisso, com a missão de fazer com que vivenciar o mundo fique mais fácil para todos, a Booking.com revela até que ponto os fãs estão dispostos a viajar para apoiar seu time do coração ao vivo e não perder um momento esportivo sequer.





Uma pesquisa conduzida pela Booking.com em 29 mercados, com mais de 19.000 fãs de futebol, revela que quase metade (45%) dos torcedores brasileiros prefeririam viajar para assistir a uma partida ao vivo do seu time do coração em 2020 a embarcar em uma viagem com a família *.





Além disso, planejar e reservar uma viagem que envolva esportes está no topo da lista de prioridades de 20% dos fãs brasileiros, que economizam justamente para conferir seu time ou esportista favorito. Um número semelhante (19%) confessa, inclusive, que estaria disposto a economizar um pouquinho mais nos presentes de aniversário de seus filhos ou companheiros para poder viajar para um evento esportivo de grande porte.

Tirando “resoluções esportivas” do papel

Também foi revelado que quase três quartos (71%) dos torcedores brasileiros estão empolgados para viajar para um evento esportivo, já que não querem correr o risco de perder um momento histórico, enquanto 75% comentaram que desejam viver a experiência de estar em um estádio ao vivo.





* Pesquisa encomendada pela Booking.com e conduzida de forma independente com 19.392 fãs de futebol maiores de 18 anos em 29 países (incluindo 900 da Alemanha, Austrália, Brasil, China, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, Índia, Indonésia, Itália, Reino Unido e Rússia; e 400 da Argentina, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Hong Kong, Israel, Japão, México, Nova Zelândia, Países Baixos, Singapura, Suécia, Tailândia e Taiwan). O trabalho de campo ocorreu entre 8 de agosto e 2 de setembro de 2019