Track&Field Run Series chega a Ribeirão Preto neste domingo (08)

O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina, em número de provas, dá sequência às etapas de 2020. A prova de largada foi no dia 19 em São Paulo – Etapa Shopping Vila Olímpia e a próxima etapa será nesse domingo (08/03) em Ribeirão Preto (SP).





A inauguração da parceria entre a TF Sports, empresa do grupo Track&Field, e o Santander Brasil, aconteceu em maio de 2018, na Etapa JK Iguatemi, em São Paulo, com largada na sede do Banco, que reuniu 1.900 inscritos. Até dezembro de 2019, o Santander Track & Field Run Series recebeu mais de 230 mil corredores, em mais de 40 cidades de 15 Estados do País. Em 2020 serão 100 etapas, com destaque para a primeira maratona do circuito (42km), que será realizado no dia 16/05, em Aracaju.





O circuito conta com um kit diferenciado em todas as etapas, que inclui uma exclusiva camiseta Track&Field Thermodry AmniBiotech® e itens de alimentação saudável, além de uma arena para o atleta com infraestrutura e serviços diferenciados, como tendas de massagem, distribuição de água e frutas, e outras atividades ligadas à corrida.

Sustentabilidade e Doação de Sangue

O circuito preparou novidades para algumas corridas. Nas duas primeiras etapas do ano – Shopping Vila Olímpia e Riviera de São Lourenço -, os mais de 100 mil copos de plástico distribuídos para os atletas nos eventos serão substituídos para copos feitos de papelão 100% biodegradável, assim como foi feito na Etapa do Shopping Villa Lobos e Farol Santander, no final do ano passado.





A ação segue um desafio do Santander em eliminar totalmente o plástico de uso único dentro de agências e prédios administrativos até o final do ano.





Outra iniciativa foi a corrida de 09 de fevereiro, Etapa Vila Nova Conceição, que marcou o início da 5ª Campanha Nacional de Doação de Sangue, capitaneada pelo Santander Brasil há dois anos.

Serviço Santander Track&Field Run Series – Ribeirão Preto

Data: 08 de março (domingo)





Cronograma:





05:30 às 07:00 - Bloqueio do percurso





06:30 às 07:30 – Retirada de chip





07:40 - Alongamento





08:00 – Largada





09:30 – Premiação





Percurso: . As inscrições para a etapa podem ser efetuadas pelo site https://www.tfsports.com.br/eventos/ribeirao-preto-2020 . As inscrições para a etapa podem ser efetuadas pelo site https://www.tfsports.com.br





Valor: R$ 109,00 (Clientes Santander terão 25% de desconto na inscrição).





Os kits estarão disponíveis para retirada na semana da prova, entre quinta-feira e sábado, na loja Track&Field Shopping Iguatemi Ribeirão, no horário de funcionamento desta loja, das 10h às 22h