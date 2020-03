Três exercícios físicos para se realizar em casa durante a quarentena

Com a pandemia do novo coronavírus - Covid-19- que pegou o mundo totalmente despreparado, vários setores têm fechado as portas ou realizado um sistema de rodízio para evitar aglomeração de pessoas, como cinemas, shoppings para que, consequentemente, menos pessoas sejam contaminadas. Nesta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou um novo decreto que suspende o funcionamento de academias e museus. E uma das preocupações dos brasileiros em meio este cenário é como ficará a questão dos locais para fazer ginástica. O importante é não deixar de lado as atividades físicas, ficando atento às recomendações do governo para proteger o máximo de pessoas possível.





De acordo com Pedro Reis, sócio-fundador da startup VIK, que oferece um programa de saúde gamificado para empresas por meio de atividades físicas, explica que deixar os exercícios de lado não pode se tornar uma opção, já que precisamos nos manter saudáveis para encarar essa pandemia, porém, ao mesmo tempo, é necessário tomar os devidos cuidados na academia como limpar os equipamentos com álcool em gel. "Além disso, podemos optar por atividades realizadas ao ar livre, em que existe menor concentração de pessoas. Muitas empresas já adotaram a medida do home office, por isso, também podemos pensar em exercícios com a ajuda do youtube, sempre respeitando os seus limites", explica o especialista.





Na pauta abaixo, Pedro lista três exercícios simples que podem ser realizados dentro de casa. Confira:





1- Dança: se você é um amante de danças, essa pode ser uma ótima opção para os próximos meses, já que, na maioria das vezes, será necessário apenas um espaço para você se mover bastante. "Você pode escolher qual a sua preferência como zumba, jazz, body ballet ou fit dance, não importa a modalidade, o que vale é o exercício que ajudará a fortalecer a sua imunidade sem você se arriscar com as multidões. Na internet, é possível encontrar vídeos e canais realizados por ótimos profissionais, para que você não corra o risco de se lesionar", argumenta Pedro.





2- Exercícios aeróbicos: assim como a dança, os exercícios aeróbicos nos ajudam a queimar calorias e podem ser realizados de diferentes formas: caminhada de preferência ao ar livre, exercícios na escada da sua casa ou do seu prédio, ou até uma corridinha no quintal. "Não importa a forma use a criatividade para se movimentar e não passar esses dias jogados no sofá. Além disso, você pode alternar com exercícios de alongamento, flexão, agachamento e prancha, por exemplo. Tenho certeza de que, dessa forma, seu corpo não ficará defasado por conta da quarentena", acrescenta o especialista.





3- Improvise na musculação: para os amantes de academia, não há nada pior do que ficar alguns dias sem levantar um peso, não é? E mesmo que seja mais complicado, é possível sim realizar esses exercícios em casa com ajuda de um saco de 1kg de açúcar, ou feijão. Pode ser realizado agachamento com os pesos improvisados no ombro. "Costumo indicar a garrafa pet para substituir os pesos de academia, pois além de ter um formato interessante, também podem ser ‘recheadas’ de objetos que as deixam mais pesadas ou mais leves, de acordo com a sua necessidade", finaliza Pedro Reis.