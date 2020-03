Vagas do atletismo para Olimpíadas não serão modificadas, afirma presidente

(Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, garantiu em entrevista que os atletas que conquistaram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 terão suas classificações garantidas para o evento que foi adiado para 2021. O bicampeão olímpico garantiu ao jornal Marca que as vagas serão mantidas.





“Atletas que já estão classificados continuarão a ter essa condição”, afirmou Coe.





O Brasil já garantiu 24 vagas para Tóquio no atletismo, sendo oito no revezamento 4x100 masculino e no 4x400 misto. As vagas foram escolhidas de duas maneiras, pelo ranking mundial e por índices técnicos, modo que aconteceu pela primeira vez nos Jogos. Ao todo, o atletismo terá 1.900 competidores ao todo em Tóquio, com a limitação de três representantes por país em cada prova.





Sobre a nova data de Tóquio, Coe preferiu não emitir sua opinião.





“Você precisa ser flexível com os Jogos. Prefiro não especular sobre qual é minha preferência para o verão ou a primavera. Não se trata apenas de um esporte, trata-se de todos os esportes que concordam com o COI e os organizadores para tornar os melhores Jogos possíveis. Sou atleta e você precisa dar a eles o máximo de tempo possível para se planejar”, disse.





A maior problema é que os Jogos podem coincidir com o Mundial da modalidade, que deve acontecer entre 6 e 45 de agosto de 2021, em Eugene, nos Estados Unidos. Coe deu a entender que uma nova data para o mundial está sendo prevista.





“Mais ou menos quase todas as federações internacionais concordam que os Mundiais programadas não devem ser realizados no mesmo ano dos Jogos”.