Willian marca, Chelsea elimina Liverpool e vai às quartas da Copa da Inglaterra

A maré parece ter virado para o Liverpool. No caminho de uma temporada impecável surgiu uma pequena sequência de derrotas – a terceira em quatro jogos nesta terça-feira, nos 2 a 0 aplicados pelo Chelsea, no Stamford Bridge, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Por se tratar de jogo único, os Blues avançam de fase graças aos gols de Willian e Barkley. E poderia até ter sido mais.





O primeiro tempo teve grandes momentos de lá e cá, com ambos os goleiros trabalhando. A diferença é que Kepa fez a sua parte, enquanto Adrián, logo depois de salvar o Chelsea, aceitou o chute defensável de Willian, em jogada com falha de Fabinho aos 13 minutos. Na etapa final, Mount e Giroud ainda carimbaram o travessão, e Barkley, em contra-ataque aos 19, definiu a vitória dos Blues com finalização da entrada da área.





Atlético de Madrid, Watford e agora o Chelsea. O Liverpool perdeu três dos últimos quatro jogos - a mesma quantidade das últimas 66 partidas. Em comum o fato de todos terem sido fora de casa e sem nenhum gol marcado por parte dos Reds. Continuam faltando quatro vitórias para vir o título inédito da Premier League, mas o alerta está ligado, especialmente por conta da proximidade da volta contra o Atlético, quarta-feira, dia 11, em Anfield.





Willian deixou o jogo no início do segundo tempo com dores no pé direito e dificuldade para andar. O brasileiro vive a expectativa de poder ser convocado por Tite para os dois primeiros compromissos da Seleção nas eliminatórias - a lista será divulgada nesta sexta-feira.





Klopp escalou um mistão entre titulares e reservas, uma vez que a Copa da Inglaterra é apenas a terceira na escala de prioridades do clube para a temporada. Desta forma, Firmino e Salah ficaram no banco e só entraram no fim, quando a situação apertou. Tampouco conseguiram fazer qualquer diferença no jogo.





Até o momento estão classificados para as quartas de final o Arsenal, Chelsea e Newcastle. Manchester City, Leicester, Tottenham e Manchester United estão entre os times que ainda vão entrar em campo na quarta ou quinta.





