Willian se destaca em goleada do Chelsea sobre o Everton

(Foto: Divulgação / Premier League)









O Chelsea teve uma ótima atuação em casa e goleou o Everton por 4 a 0 neste domingo, em Stamford Brige, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea permanece em quarto lugar, mas se aproximou do Leicester, o terceiro colocado - diferença é de dois pontos (50 a 48). Willian foi um dos destaques do time, com um gol e uma assistência.





O Chelsea começou o jogo com muita intensidade e já estava com o 2 a 0 com pouco mais de 20 minutos. Mason Mount abriu o placar para os donos da casa após bom passe de Pedro. O segundo gol foi marcado pelo atacante espanhol, após assistência de Ross Barkley.





Os atacantes Bernard e Everton foram titulares pelo Everton, mas o time como um todo não funcionou, principalmente no meio de campo. O Chelsea teve mais de 60% de posse de bola, 17 finalizações (contra apenas três do adversário), sendo 11 chutes diretamente no gol.





Pouco depois do intervalo, o brasileiro Willian ampliou para 3 a 0. Ele recebeu de Ross Barkley, na entrada da área, ajeitou e bateu forte, no canto, cruzado. Sem chances para Pickford. E o meia também foi quem cobrou o escanteio que rendeu o último gol da vitória por 4 a 0. A bola chegou até o segundo pau e o francês Giroud completou.





Globo Esporte