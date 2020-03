Zé Andrade quebra jejum, Comercial deslancha no fim e bate Linense

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)









O Comercial alcançou sua terceira vitória seguida na Série A3 do Paulista ao bater o Linense por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Palma Travassos, que recebeu um público de 1.119 pessoas.





O destaque foi o gol do atacante Zé Andrade, que não marcava desde 28 de julho de 2019. Ele fez o segundo do Leão, aos 44 minutos do segundo tempo. Os outros gols foram do volante Cesinha, aos 21 da primeira etapa, e de Brayan, de pênalti, aos 50 do período final.





O Alvinegro alcançou a quinta colocação, com 14 pontos, e completou sua segunda rodada no G-8. O Linense, também com 14 pontos, é o sexto, atrás por conta do saldo de gols.





Na próxima rodada, os times entrarão em campo no sábado. O Comercial visita o Barretos, no Fortaleza, às 16h. O Elefante recebe o Velo Clube, às 20h, no Gilbertão, em Lins.





O jogo





Em casa, o Comercial tomou a iniciativa de comandar as ações. Com mais posse, o Leão quase abriu o marcador aos dez minutos, com o lateral Luã, que tentou cruzar e a bola pegou efeito e quase encobriu o goleiro do Linense, Ferrari.





O volante Cesinha, que já tinha tentado aos sete minutos uma finalização, não desperdiçou a segunda chance, que apareceu aos 21. Ele recebeu na área sozinho, ajeitou e tocou no contrapé de Ferrari para abrir o placar.





Lucas Lino teve a melhor oportunidade para ampliar, aos 33. Depois de um chutão pra frente, ele ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou pra fora do gol.





No segundo tempo, o ritmo diminuiu e pouco foi criado. A chance mais clara foi do Linense, com Joãozinho, que conseguiu tirar do goleiro Kaique, mas o lateral Brayan, bem posicionado, evitou em cima da linha o empate na Joia.





Globo Esporte