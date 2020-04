Advogado dos atletas da Série D avalia cota: "Não teria como a CBF dispor de uma quantia ainda maior"

(Foto: Rômulo Almeida)









Responsável por encaminhar as reivindicações dos 68 capitães dos clubes da Série D do Campeonato Brasileiro à CBF, o advogado Filipe Rino avaliou com êxito o movimento dos atletas que cobrou um aporte financeiro da entidade durante a suspensão do calendário do futebol por causa do coronavírus. Após o pedido formal dos jogadores, a CBF anunciou que a partir desta terça-feira vai desembolsar R$ 8,1 milhões aos clubes da Quarta Divisão – cada equipe receberá R$ 120 mil de forma imediata. Para Rino, a quantia é justa e ajudará na sobrevivência dos times no período de pausa das competições.





- Considero justo. São 68 clubes, não teria como a CBF dispor de uma quantia ainda maior. Temos que entender que a CBF não tinha obrigação legal de repassar nenhuma quantia. A atitude da CBF merece aplausos e mostra que a atual gestão está, de fato, preocupada com os que fazem o futebol acontecer. (A quantia) Poderá custear as despesas de pelo menos metade da primeira fase, o que considero muito bom – avaliou o advogado.





Presidente adverte: "Não é suficiente. Nem arranha"





Por outro lado, clubes demonstraram algumas insatisfações com o valor. No Altos, do Piauí, o presidente Warton Lacerda relatou que a verba "não é suficiente", mesmo posicionamento do Fast.





No pedido à CBF, os capitães solicitaram a ajuda financeira aos clubes e a manutenção da fórmula da Série D em 2020, com 26 datas no total, e uma fase de grupos com 14 rodadas. Na carta, os jogadores argumentaram que essas medidas iriam evitar demissões de 2 mil atletas, número estimado de profissionais na competição.





Rino espera que os clubes usem o dinheiro do repasse da CBF para o pagamento dos salários dos jogadores. Os atletas devem fazer essa "fiscalização" da cota.





- Essa era uma das medidas que o grupo queria. Estão todos felizes e irradiantes, pois poucos acreditavam que isso poderia ocorrer. Isso apenas comprova o que sempre falo: os atletas não tem ideia da força que possuem. Unidos, são imbatíveis. Agora cabe a cada capitão é demais atletas do clube “fiscalizarem” se o clube de fato irá utilizar essa verba para pagar os respectivos salários - comentou.





Além da Série D, a CBF anunciou ajuda aos times da Série C, do Brasileiro feminino e das federações estaduais. Confira no vídeo abaixo como a entidade vai desembolsar R$ 19 milhões no pacote de apoio aos times da base da pirâmide do futebol brasileiro.





