Após mudança das Olimpíadas, Mundial de Atletismo acontecerá em 2022, nos Estados Unidos

Devido a mudança de data das Olimpíadas de Tóquio, que passou para 2021 devido a pandemia o coronavírus, adiou a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo, uma das maiores competições do esporte. A nova data será entre os dias 15 e 24 de julho de 2022, no Oregon, nos Estados Unidos.





A nova data já era esperada, já que a Federação Mundial de Atletismo, ao saber do adiamento dos Jogos Olímpicos, informou que o Mundial também mudaria de data.





“Será uma época boa para os fãs do atletismo mundial. Serão seis semanas seguidas de competições de primeira classe”, disse o presidente da Federação Mundial, Sebastian Coe.





Com a mudança, o atletismo terá cinco anos seguidos de grandes eventos. As Olimpíadas em 2021, em 2022 e 2023 os Mundiais de Atletismo, em 2024 novamente as Olimpíadas, em Paris, na França, e em 2025, mais um Campeonato Mundial.





Inicialmente, a nova data do Mundial de Atletismo seria em agosto, mas foi antecipado devido aos Jogos da Comunidade Britânica entre 27 de julho e 7 se agostos, além dos Jogos Europeus, entre 11 e 21 de agosto. São eventos com a realização de diversas modalidades esportivas.