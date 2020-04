Após brilhar em prova do BBB, Manu Gavassi é convidada para treinar bocha com a seleção

Manu Gavassi mostrou que pode ser uma grande jogadora de bocha. No domingo, ela venceu a prova do líder do Big Brother Brasil em um jogo de lançamentos de bolas, bem parecido com a modalidade paralímpica. Manu chamou tanto a atenção no BBB que recebeu nesta segunda-feira um convite do Comitê Paralímpico do Brasil para treinar com a seleção brasileira de bocha.





- Olha aí, Manu Gavassi! Se quiser treinar bocha, temos uma seleção campeã te esperando depois do BBB 2020! - postou o CPB nas redes sociais.









Manu venceu as quatro etapas da prova deste domingo no BBB. Nas redes sociais, teve gente que sugeriu até que ela disputasse as Olimpíadas de Tóquio na bocha. No entanto, a modalidade só faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos. É o esporte mais inclusivo por permitir a participação de pessoas com maiores limitações motoras, principalmente pessoal com paralisia cerebral.





- Ela usou de um artifício para fazer a tabela e chegar à pontuação que ela queria. E ela usou também o meio de maior pontuação. Estrategicamente, ela foi muito bem. A mira dela foi muito minuciosa. Ao contrário dos outros, ela analisou bastante para ver se estava certo para chegar no alvo que ela queria - disse Evani Calado, medalha de ouro por pares nas Paralimpíadas do Rio, em 2016.





Na classe BC3, o comprometimento motor é tamanho que os jogadores utilizam uma calha para lançar as bolas semelhante a que Manu utilizou na prova do líder. Os calheiros montam e regulam a calha sob a orientação do atleta sem poder olhar o jogo. Manu mostrou que poderia se dar bem como calheira.





O Brasil tem tradição no esporte. Nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, conquistou o ouro justamente na prova por equipes da classe BC3, com calhas. O país também foi prata por equipes na classe BC4.





- Não sei se a Manu já ouviu falar da bocha ou viu algum vídeo na Internet, mas realmente ela usou uma estratégia diferente dos outros participantes, ela procurou fazer uma estratégia muito usada na bocha paralímpica, que é mirar e calcular o trajeto que a bola tem que fazer para atingir o alvo. A Manu teria futuro, sim, na bocha, já que se mostrou bem estratégica no posicionamento da rampa para que ela pudesse alcançar os pontos mais altos a qual ela precisava para ser líder. Será uma honra poder recebê-la na nossa casa, que é o Centro Paralímpico, e poder mostrar um pouco do nosso trabalho com a bocha. E já estamos torcendo muito por ela. Espero que essa prova dê sorte para ela ser a vencedora do BBB20 - disse Maciel Santos, ouro individual nos Jogos de Londres 2012.





Globo Esporte