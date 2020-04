Após reunião com Ferj, clubes reforçam que Carioca deve ser decidido em campo

(Foto: Isabela Izidro)









Representantes de clubes do Rio de Janeiro se reuniram virtualmente com o presidente da Ferj, Rubens Lopes, na quarta-feira. Entre os temas debatidos esteve a garantia de que o Campeonato Carioca será decidido em campo. As equipes foram unânimes na decisão e definiram que o estadual voltará assim que houver o aval das autoridades responsáveis por combater a pandemia do novo coronavírus. A retomada inicial deve ocorrer sem público.





Os presidentes do Botafogo (Nelson Mufarrej), do Fluminense (Mário Bittencourt) e do Vasco (Alexandre Campello) participaram da reunião. O Flamengo foi representado pelos diretores Bruno Spindel e Cacau Cotta. Participaram ainda representantes de clubes menores, além de Alfredo Sampaio, do Sindicado dos Atletas, e Zé Mário, do Sindicato dos Treinadores.





Faltam duas rodadas para o encerramento da Taça Rio, que ainda terá as fases semifinal e final. Caso o Flamengo seja campeão, como aconteceu na Taça Guanabara, e tenha a maior pontuação na soma dos dois turnos, ele fica com o título carioca. Se outra equipe vencer a Taça Rio ou somar mais pontos do que o Rubro-Negro no geral, a federação precisará de mais duas datas para a decisão do campeonato.





Os clubes decidiram ainda enviar à TV Globo uma carta solicitando o pagamento da última cota dos direitos de TV da competição. Em nota oficial divulgada após a reunião, a Ferj informou que houve unanimidade em todos os pontos definidos. Veja o trecho com as decisões.





"1) Só retornar com a competição após orientação e diretriz positiva dos órgãos de saúde;





2) Finalizar o Campeonato Carioca em campo, na forma do regulamento;





3) Manter entendimentos com a CBF para desenhar cenários do calendário e cobrar informativos, constantes e periódicos de suas posições e ações que estão sendo realizadas para minimizar os impactos da situação atual sobre o futebol e os caminhos futuros;





4) Encaminhar documento à TV Globo sobre sua decisão de suspender o pagamento da última quota, faltando menos de uma semana para quitar a obrigação, fato inédito em mais de 25 anos de simbiose.





5) Reavaliação e nova reunião dia 10 de abril."





Em relação ao item 4 do documento divulgado pela Ferj, a Globo ressaltou que toda a cadeia produtiva do futebol precisa renegociar seus compromissos em razão da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa destacou ainda que discute diariamente, de maneira transparente e serena, formas de atravessar esse período difícil com todos os parceiros: anunciantes, clubes, federações e CBF. Veja a íntegra do comunicado da Globo.





"A crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que está provocando adiamentos e cancelamentos nos calendários esportivos, faz com que todos os elos que compõem a cadeia produtiva do futebol precisem analisar seus modelos de negócio e renegociar seus compromissos: clubes, federações, empresas de mídia, anunciantes e patrocinadores, entre outros parceiros. Esta não é uma realidade exclusiva do Brasil, e ocorre também em demais competições e modalidades esportivas ao redor do mundo.





Faz parte deste processo a decisão da Globo de reavaliar o pagamento de futuros vencimentos – em alguns casos a última parcela – de competições que foram interrompidas ou adiadas, e que ainda não têm data nem formato para voltar a acontecer. Cada caso está sendo tratado segundo suas especificidades. A Globo até o momento vem mantendo o pagamento dos clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Copa do Brasil. No caso dos Estaduais, a Globo pagou em alguns contratos 100% e em outros 75% dos valores referentes a esses campeonatos, mesmo com a entrega efetiva de 55% a 65% dos jogos. Alguns pagamentos foram realizados já com as partidas suspensas, e precisamos buscar entre todos uma solução de equilíbrio que depende agora de uma revisão completa do calendário anual do futebol brasileiro.





Estamos discutindo diariamente, de maneira transparente e serena, formas de atravessar esse período difícil com todos os parceiros – anunciantes, clubes, federações e CBF – e temos a convicção de que juntos vamos encontrar os melhores caminhos. Até lá, estamos empenhados em soluções criativas que têm assegurado outros tipos de apoio ao futebol brasileiro, com a exposição dos clubes em todas as nossas plataformas, grades de programação e coberturas. Como parceiros de mídia do esporte, temos total interesse em achar um caminho que garanta competições fortes, equilibradas e competitivas".





