Assintomático, Dybala testou positivo pela quarta vez para coronavírus, diz TV

Um dos três jogadores da Juventus infectados pelo coronavírus no mês passado, Paulo Dybala ainda não testou negativo para a Covid-19. A informação é do programa de TV "El Chiringuito", do canal "Mega", que aponta que o último teste realizado pelo argentino - o quarto desde sua infecção - ainda detectou uma carga viral baixa no organismo.





O jornal "As" afirma que o último teste que Dybala realizou foi na semana passada, mais de um mês depois do argentino ter testado positivo para a doença. A expectativa é que o jogador possa fazer um novo teste nos próximos dias e, então, enfim receba a esperada notícia de que está totalmente curado.





Apesar de ainda ter carga viral - e, portanto, ser capaz de levar à frente o contágio - Dybala estaria assintomático, se sentindo bem. Ele segue a rotina de treinamentos dentro de casa, uma vez que ainda precisa estar em isolamento total para não contribuir para o espalhamento do coronavírus.





Dybala foi o terceiro jogador da Juventus a ter a Covid-19 detectada, ainda no dia 21 de março. Semanas antes, o zagueiro Rugani e o meia Matuidi testaram positivo, logo depois da última partida da Velha Senhora, no começo de março. Os dois já estão curados, como informou o clube no dia 15 de abril.





Globo Esporte