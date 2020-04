Atleta de Triathlon dá dicas de como se manter motivado na quarentena

"Na quarentena não tem jeito. A gente não pode parar de treinar nunca, então treina dentro de casa mesmo", falou com tom descontraído a atleta de triathlon, Luma Maruci Guillen, de 22 anos, mesmo no clima de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).





A atleta profissional estava se preparando para o Campeonato Sulamericano, que acontece dia 5 de maio. Ainda não se sabe se a competição vai ser cancelada, mas também não é possível realizar um planejamento com foco nela. "Nem estamos pensando nisso para não ficar estressante", revelou.





Apesar disso, Luma segue tranquila. É preciso esperar o posicionamento da Triathlon Union primeiro para poder pensar em qualquer outra ação. Enquanto isso, os treinos não param, mesmo em casa. São treinos com rolo de treino de ciclismo indoor, na esteira, na piscina.





E, de acordo com a atleta, é bem possível se manter em forma sim, mesmo sem sair do lar. Sem contar que tem as suas vantanges. Treinar a qualquer hora, sem ter que se deslocar é otimizar o tempo, por exemplo. Mas é importante deixar claro que esse é apenas um período de manutenção, até porque a maior parte das provas e competições foram adiadas.





E os treinos?





Então não tem muita preocupação. "Vamos esperar isso passar e depois repensamos". O objetivo agora é não perder o que já foi ganho até agora. Por isso, os volumes de treino atingem cerca de 60% a 70% do ideal se comparado com um período normal.





Luma ainda está mantendo a rotina de três treinos por dia, que duram em média 2 horas cada um, intercalados por período de descanso necessários. Eles variam sempre entre a corrida, a bike, a natação e o fortalecimento.





Vão modificando ao longo da semana, portanto, não possuem uma ordem específica. Lembrando que quem estrutura o planejamento de treino dela é o treinador que acompanha Luma desde 2013, quando ela tinha 15 anos. Mas e como manter a motivação?





Não ficar vivendo o amanhã. "Que cada dia traga suas próprias preocupações, sem pensar no futuro", aconselha ela. "Vamos viver um dia de cada vez, se manter treinando é o segredo. Não é hora de pensar em performance agora". É momento para a gente cuidar da nossa saúde física e mental.