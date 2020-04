Atlético-MG conversa com o Chelsea e quer ampliar contrato de Nathan por mais seis meses

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)









Enquanto o futebol segue suspenso de maneira geral para não aumentar a disseminação do novo coronavírus, o tempo passa e contratos de trabalho chegam ao fim. No caso do Atlético-MG, a situação mais "crítica" seria do meia-atacante Nathan. O jogador tem vínculo de empréstimo só até o fim de junho. Por outro lado, há dois caminhos para ele ficar mais tempo no Galo. O primeiro é uma conversa direta com o Chelsea para ampliar o contrato.





É o que revela o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, em conversa com o GloboEsporte.com: "Vamos tentar fazer prorrogação (de contrato) até o fim do ano. Está sendo conversado isso daí com o Chelsea".





Outra possibilidade é aguardar movimentações da Fifa, que já emitiu novas diretrizes. Na visão do presidente do Galo, poderá acontecer uma extensão do prazo de contrato de Nathan pelo mesmo período no qual o futebol ficou parado.





Por exemplo, se a bola voltar a rolar só em julho, seriam quatro meses de paralisação, e, portanto, o empréstimo de Nathan, nesta possibilidade ainda hipotética, seria prorrogado de junho para outubro. De qualquer forma, o mandatário alvinegro não vê dificuldades na conversa com o Chelsea.





- Pode ser que haja regra de extensão do contrato por um determinado período que foi da parada do futebol. Isso pode acontecer, mas aí teria de haver regra da Fifa neste sentido. Mas acho que no frigir dos ovos, na situação atual, só mesmo se o Chelsea tivesse proposta para vender o Nathan. Caso contrário, até para não ter que assumir mais esse pagamento, renovariam conosco até o fim do ano.





Nathan chegou ao Atlético em junho de 2018, com contrato de empréstimo por um ano. Renovou em 2019, por mais seis meses (até dezembro). No início deste ano, chegou a perder alguns dias de pré-temporada, pois o contrato havia acabado. Pela terceira vez, ele ampliou o vínculo até junho.





Recentemente, o jogador de 24 anos se envolveu em polêmica, ao criticar métodos disciplinares do ex-treinador do Galo, Rafael Dudamel, e ser rebatido pelo venezuelano. O presidente Sette Câmara chegou a reprovar o comentário do jogador.





