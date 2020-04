Autoridades divergem sobre data do GP da Áustria de Fórmula 1

O ministro e o chanceler da Áustria divergem sobre a manutenção da data do GP da Áustria de Fórmula 1, marcado inicialmente para o dia 5 de julho, no circuito de Spielberg. O ministro do Esporte, Werner Kogler, acredita na realização do GP na data original.





“Apesar do fato de eu não ser responsável, ainda acho que uma corrida é possível. Os organizadores precisam saber que precisam cumprir todos os regulamentos de saúde e segurança; quando estiverem prontos, é uma opção”, disse em entrevista ao jornal “Kleine Zeitung”.





No entanto, o chanceler do país, Sebastian Kurz, acredita que a Áustria deverá ficar todo o verão sem eventos com aglomeração de pessoas.





“Não haverá eventos na Áustria pelo menos até o final de junho e provavelmente nem todo o verão. Tomaremos essa decisão no final de abril. Até casamentos estão incluídos”, disse ele à TV estatal ORF.





O calendário da Fórmula 1 em 2020 já sofreu muitas mudanças devido a pandemia do coronavírus. Os GPs da Austrália e Mônaco foram cancelados, enquanto os eventos de Barein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá estão adiados.





A organização da F1 disse que a temporada deve começar em julho com portões fechados nos autódromos, com o objetivo de promover o maior número possível de corridas em 2020.





Também nesta semana, a Fórmula 1 e as equipes acertaram uma redução no teto orçamentário que passará a vigorar a partir de 2021. Em vez de US$ 175 milhões (cerca de R$ 925 milhões), o limite será de 150 milhões (aproximadamente R$ 792 milhões).