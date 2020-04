Baptista admite mau planejamento, mas evita culpar Franco por campanha do Botafogo-SP

Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo





Mesmo com a paralisação dos estaduais devido ao novo coronavírus, o Botafogo-SP tem utilizado este período para reavaliar o planejamento de 2020. A equipe ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista faltando duas rodadas e a diretoria busca alternativas para mudar a situação do clube.





De acordo com o presidente do Conselho Administrativo da Botafogo S/A, Adalberto Baptista, o planejamento tem erros desde 2019 e não descarta mudanças no departamento de futebol.





“Claro que nossa gestão não está satisfeita com os rumos do futebol. A situação nossa no Paulista, ano passado investimos muito no estadual e não tivemos sucesso. Já temos definido que algo precisa mudar, na forma de fazer, na organização interna, agilidade dos processos”, explicou o dirigente em coletiva de imprensa.





A campanha do Botafogo é irregular desde o Paulista do ano passado. A equipe escapou da degola na última rodada e engrenou na série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou não garantindo o acesso. Este ano, repete a péssima campanha no estadual.

Léo Franco

Muito criticado pela torcida, Léo Franco foi criticado e até pediram sua saída do cargo. Segundo Baptista, é injusto colocar toda a culpa no diretor.





“Imputar ao Léo Franco o insucesso esportivo é uma injustiça. Não é por esse motivo que ele, se vier a sair do Botafogo, vai sair. Se acontecer, será por conta do trabalho dele na parte de gestão do departamento de futebol e não porque o time perdeu em campo. Isso é uma culpa de todos, não podemos individualizar em uma pessoa”, ponderou.





No entanto, o presidente do Conselho garantiu que mudanças devem acontecer.





“A gente tem que fazer alguma coisa, uma reorganização, as pessoas são avaliadas diariamente, se vão permanecer ou não, aí decidimos internamente, dentro do Conselho de Administração. Não é o Adalberto, não é o Festucci (Osvaldo, presidente do clube), não é o Gustavo (Vieira, membro da S/A). Sentamos no Conselho e tomamos uma decisão conjunta pelo melhor do futebol do Botafogo”, finalizou.