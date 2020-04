Barcelona cede naming rights do Camp Nou por um ano para ajudar na luta contra coronavírus

Pela primeira vez na história, o Camp Nou pode mudar de nome. Inaugurado em 1957, o estádio terá os naming rights administrados pela Fundação Barça durante a próxima temporada, que vai procurar um paceiro comercial que queira exibir sua marca no estádio. O dinheiro arrecadado será revertido para a luta contra a Covid-19.





Durante a temporada 2020-21, o local vai se chamar Camp Nou mais o nome do paceiro escolhido. No entanto, a decisão da marca a integrar o título do estádio tem que ser aprovada pela Assembleia Geral do time.





- Estamos muito felizes por colocar em prática esta iniciativa que oferece algo tão emblemático quanto o nome do nosso estádio, para que instituições, organizações e empresas que se associem com ele possam contribuir para a luta contra a Covid-19 - afirmou Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona e da Fundação Barça.





O clube anunciou que uma parte dinheiro arrecadado será usado em um projeto contra o coronavírus guiado exclusivamente pelo parceiro enquanto que o resto do montante irá para outras iniciativas com a mesma causa que são apoiadas pelo Barcelona.





De acordo com o clube, a Fundação Barça ajuda 1,6 milhões de crianças a melhorarem a qualidade de vida via programas de educação, inclusão social e prevenção da violência.





Globo Esporte