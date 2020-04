Blog do Esporte lança o especial "Copa de 70 - O tri 50 anos"

(Foto: Arte Blog do Esporte)





O Blog do Esporte traz, a partir de maio, uma série de especiais sobre a Copa do Mundo de 1970, realizada no México e vencida pelo Brasil. Algumas pessoas, admiradores e jornalistas consideram esta a melhor seleção brasileira de todos os tempos.





O Blog irá entrevistar personalidades para falar de suas experiências em 4 grandes especiais que serão postados até o dia 21 de junho, data que ocorreu a final da competição, vencida pelo Brasil por 4 a 1 em cima da Itália.





Acompanhe nossas postagens nas redes sociais para saber quando sai quando especial. A primeira postagem será publicada no dia 7 de maio às 10h.