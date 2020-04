Botafogo anuncia que não fará cortes nos salários de funcionários e atletas em março e abril

(Foto: Fred Gomes)









O Botafogo anunciou nesta quinta-feira, por nota oficial, que não fará cortes nos salários de funcionários e atletas nos próximos dois meses. Mesmo com o futebol parado por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube garante que pagará integralmente os vencimentos correspondentes a março e abril.





O Alvinegro garante que a medida será revista apenas se o cenário atual, com o calendário do futebol parado, não mudar a partir de maio. A decisão foi tomada pelo presidente Nelson Mufarrej após reunião por videoconferência com os demais membros do Comitê Executivo de Futebol.





- Neste momento, a prioridade máxima no Botafogo é preservar seus atletas, funcionários, sócios e a sociedade como um todo, seguindo à risca todas as orientações das autoridades de saúde para mitigar a propagação do vírus. É tempo de cuidar de si e do próximo - informa o clube.





O debate sobre a remuneração dos jogadores acontece desde que o futebol parou devido ao combate à Covid-19. Na última semana, foi descartado acordo coletivo entre clubes e atletas, que não aceitam redução salarial. Ficou definida apenas férias de 20 dias, o que também acontece no Botafogo.





Leia a nota





"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (2/4), por meio de videoconferência, o Presidente Nelson Mufarrej e os demais membros do Comitê Executivo de Futebol definiram que os salários dos atletas e funcionários referentes aos meses de março e abril serão integralmente pagos pelo Clube, sem cortes. O Botafogo entende que para enfrentar o momento de adversidade é necessária a união de todos.





Os efeitos da propagação da COVID-19 estão sendo constantemente monitorados pelo Comitê Executivo de Futebol junto aos profissionais envolvidos e o Clube segue em contato permanente com as entidades esportivas, acompanhando os desmembramentos da situação existente.





Caso a paralisação das atividades perdure também a partir de maio, a decisão poderá ser reavaliada para os meses subsequentes.





Neste momento, a prioridade máxima no Botafogo é preservar seus atletas, funcionários, sócios e a sociedade como um todo, seguindo à risca todas as orientações das autoridades de saúde para mitigar a propagação do vírus. É tempo de cuidar de si e do próximo.





Nada é mais importante que o bem-estar coletivo. O Clube não medirá esforços em promover iniciativas nesse sentido e reitera a disponibilidade da infraestrutura do Estádio Nilton Santos para utilização pelos órgãos de saúde.





O Botafogo agradece aos seus patrocinadores, parceiros comerciais e, fundamentalmente, seus sócios e torcedores, por estarem próximos do Clube nesse momento tão delicado."





