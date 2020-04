Botafogo renova contrato do volante Caio Alexandre até o fim de 2022

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)









O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do volante Caio Alexandre até o fim de 2022. Cria da base alvinegra, o jogador de 21 anos, anteriormente, tinha vínculo até dezembro deste ano. O clube comemorou o acordo nas redes sociais.





- Contrato renovado!! Glória Deus por tudo... Agradecer ao Botafogo, minha família e a todos que me ajudaram até aqui, muito feliz com essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo para grandes conquistas!! Estamos juntos até o final de 2022 - celebrou o jogador.





Garantir um contrato longo com Caio era uma das prioridades em General Severiano. As conversas começaram antes da quarentena, mas as preocupações com a pandemia do novo coronavírus foram um obstáculo. Além do volante, a diretoria corre para renovar com outros dois pratas da casa: os zagueiro Marcelo Benevenuto e Kanu.





Caio ganhou espaço no elenco profissional nesta temporada. Após receber chances com Alberto Valentim, o garoto caiu nas graças da torcida e virou titular após a chegada do novo técnico, Paulo Autuori. Desbancou Cícero, um dos líderes do elenco, que foi para a reserva.





O volante chegou a subir para o grupo de cima em 2019, quando foi relacionado em três rodadas do Brasileirão, mas não entrou em campo. Foi incorporado definitivamente ao elenco profissional nesta temporada, em que já fez oito partidas com a camisa do Botafogo, seis delas como titular.





Globo Esporte