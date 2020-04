Campeonato Belga é cancelado e decreta Club Brugge como campeão

(Foto: Getty Images)





Por Redação Blog do Esporte









A organização do Campeonato Belga decidiu cancelar as últimas rodadas da temporada 2019/2020 por conta da pandemia do coronavírus. O campeonato foi declarado como encerrado e o Club Brugge, líder da competição antes da paralisação, foi declarado campeão.





A decisão poderá ser acompanhada por outros países, caso não haja tempo hábil para retornar e concluir as competições até o meio do ano, quando a temporada europeia se encerra.





O Campeonato Belga estava em sua 29 rodada e estava apenas uma para a fase de mata-mata. O Club Brugge liderava a competição com 15 pontos à frente do segundo colocado Gent. A decisão será ratificada em uma assembleia marcada para o dia 15. Ainda não foi anunciado quem ficará com a vagas para a Liga dos Campeões e Liga Europa, assim como o rebaixamento. A Copa da Bélgica, que faltava apenas a realizar a final, também deve ser decidida em breve.