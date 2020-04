Campeonato da Coreia do Sul deve retornar no dia 8 de maio

A Coreia do Sul se prepara para retomar o seu campeonato nacional no início de maio. A Federação local deve reiniciar a competição no dia 8, com o jogo entre o atual campeão, Jeonbuk Motors, e Suwon Bluewings.





A competição segue um calendário anual, mas a pandemia do coronavírus impediu o início do campeonato, marcado para 29 de fevereiro.





A K-League ainda não anunciou oficialmente, mas o atraso em dois meses causado pela pandemia causou mudanças no regulamento.





O calendário foi encurtado para 11 datas. Em vez de 38 jogos, cada equipe fará 27 partidas este ano. A fase classificatória, que é disputada em três turnos, totalizando 33 rodadas, terá apenas dois turnos, com 22 partidas neste momento. Depois os seis melhores seguem para o hexagonal final, e outros seis jogos também em hexagonal decidem que vai escapar do rebaixamento.





Os jogos serão com portões fechados até segunda ordem. Segundo o jornal “L’Equipe”, a K-League vai adotar uma providência de prevenção à Covid-19: se um jogador ou membro da comissão técnica for diagnosticado com coronavírus, o time ficará afastado da competição por duas semanas.