Casa do Manchester United, Old Trafford terá setor para torcedores ficarem de pé

Se asssistir às partidas de pé é uma prática comum no Brasil, alguns clubes do exterior desejam replicar o costume em seus estádios. O conselho de Trafford, região onde fica o Old Trafford, casa do Manchester United, aprovou a solicitação feita pelo clube para instalar barras de segurança em 1.500 assentos do estádio, permitindo com que os torcedores estejam em pé enquanto a bola rola.





Com isso, as barras vão ser acopladas às rail seats. Nesse tipo de cadeira, quando não há uma pessoa sentada, elas ficam na posição de 90 graus em relação ao solo, permitindo mais espaço para ver o jogo de pé. Um exemplo nesse sentido é do Wolverhampton, que colocou rail seats, com barras de segurança instaladas, no estádio Molineux.









A medida foi solicitada há alguns meses pelo United, a fim de se preservar a atmosfera durante as partidas. Caso a experiência seja bem sucedida, existe a possibilidade dela ser ampliada para outras áreas do Old Trafford.





- O United agora discutirá as opções de instalação com potenciais fornecedores, trabalhando dentro das recomendações atuais do governo do Reino Unido relacionadas aos procedimentos operacionais e distanciamento social - afirmou o clube em um comunidado.





O Manchester United Supporters' Trust, grupo de torcedores que participa da vida política do clube, disse que ficou muito satisfeito com a notícia. A organização fez campanha por vários anos para a medida ser posta em prática.





