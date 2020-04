CBF destina R$ 19 milhões para apoiar clubes das séries C e D e do Futebol Feminino

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) um apoio de R$ 19 milhões para equipes que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro, com valor equivalente a duas folhas salariais dos atletas de cada competição. O mesmo apoio será destinado aos clubes das séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.





O presidente da CBF, Rogério Caboclo, comentou sobre a medida aprovada nesta segunda.





“Vivemos um momento inédito, de crise mundial, cuja extensão e consequências ainda não podem ser calculadas. É necessário, portanto, agir com critério e responsabilidade. O nosso objetivo, com essas novas medidas, é fornecer um auxílio direto imediato. Mas, além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas”, disse.





Os recursos que totalizam R$ 19.120.000,00 serão destinados da seguinte forma:





Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), num total de R$ 8.160.000,00 (oito milhões, cento e sessenta mil reais).

Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), num total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), somando R$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais).

Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio por clube será de 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o desembolso total, pela CBF, de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).