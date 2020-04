CBF vai isentar taxas de registro e transferência de jogadores entre os clubes

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Para desafogar as contas dos clubes durante a pandemia do coronavírus, a CBF anunciou na última sexta-feira (3) que vai isentar os clubes do pagamento de taxas referentes aos registros dos jogadores e a transferência de atletas. A decisão é válida por tempo indeterminado.





A entidade espera economizar cerca de R$ 1,3 milhão por mês.





Esta medida isenta pagamento de taxas como registro de contratos definitivos, contratos de empréstimo renovação, prorrogação ou rescisão contratual de atletas, bem como a transferências de jogadores.