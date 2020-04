CEO do Borussia Dortmund: "Se não jogarmos nos próximos meses, Bundesliga entrará em colapso"

(Foto: Getty Images)









Com vários clubes já retornando aos treinamentos, o Campeonato Alemão deve ser o primeiro torneio de grande porte a ser retomado em meio à pandemia do coronavírus. E na opinião de Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, é vital que isso aconteça o quanto antes.





- Se não jogarmos nos próximos meses, toda a Bundesliga entrará em colapso. E nem haverá uma liga na forma que conhecemos. É claro que muitos torcedores dizem que não será a mesma coisa sem torcida, que o "espírito não estará presente". Isso é perfeitamente claro. Mas é sobre salvar o futebol! - exclamou Watzke, em entrevista à emissora Sky Sports.





De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, a Alemanha registrou até este domingo 157 mil casos de Covid-19 com 5.880 mortes pela doença.





Globo Esporte