Cestas básicas e refeições: atletas do Atlético-MG e diretor Alexandre Mattos fazem gesto solidário

Na noite da última quinta-feira, personagens do departamento de futebol do Atlético-MG entraram na onda solidária em tempos de combate à pandemia do coronavírus e todas as barreiras sociais por ela criadas. Um grupo de 13 jogadores do Galo doaram seis toneladas de cestas básicas para instituições sociais. Já o diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, foi às ruas para ajudar em ação solidária de distribuição de marmitas.





Pelas redes sociais, o Atlético divulgou os dois gestos de doação de alimentação para moradores da capital mineira. No caso dos atletas, o Galo citou o seguinte grupo: Réver, Victor, Tardelli, Gabriel, Igor Rabello, Rafael, Maílton, Juan Cazares, Otero, Zé Welison, Ricardo Oliveira, Di Santo e Savarino.





A participação de Alexandre Mattos foi como parceiro da ação promovida por um buffet de Belo Horizonte - Club do Chefe, que arrecada alimentos para a distribuição de marmitas semanalmente, em um projeto batizado de "Marmitada". Na quinta-feira, foram 530 unidades doadas, na região da rodoviária de Belo Horizonte. Segundo Mattos, o projeto chega a distribuir 2 mil refeições semanais.





- Temos que ser solidário e ajudar a quem precisa. É uma crise que impacta muita gente, e quem tem condições de ajudar, precisa participar deste momento de pensar no próximo - afirmou.





Globo Esporte