Clubes paulistas combinam de voltar juntos aos treinos por equilíbrio no retorno do estadual

Os 16 clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista decidiram, numa videoconferência realizada na última quarta-feira, que vão voltar juntos aos treinos – assim que houver autorização por parte do Ministério e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.





Essa decisão foi tomada de maneira unânime, para não criar uma sensação de concorrência entre os clubes. O Campeonato Paulista foi interrompido quando faltava disputar duas rodadas para a fase de grupos e mais as quatro datas previstas para os mata-mata (um jogo de quartas de final, um jogo de seminal e dois jogos da final).





A volta aos treinos, porém, não tem data marcada. Um cenário positivo discutido na reunião prevê que isso possa acontecer na primeira quinzena de maio. Mas isso depende muito mais da evolução do combate à pandemia do coronavírus do que de decisões tomadas por dirigentes de futebol.





Também durante a videoconferência os dirigentes acordaram que um período de 15 dias de treino seria o ideal antes do reinício dos jogos – mas os próprios cartolas sabem que esse período previsto para uma nova pré-temporada tende a diminuir conforme se alongue a necessidade de isolamento social.





Vale lembra que o Estado de São Paulo está com isolamento social decretado até o dia 22 de abril, e tudo indica que esse prazo será prolongado.





Na videoconferência realizada nesta quarta-feira, a Federação Paulista e os 16 clubes da Série A1 também decidiram que o campeonato será concluído, e com o regulamento sendo cumprido – ou seja: campeão e rebaixados serão decididos no campo, e não nos escritórios da FPF nem nos tribunais esportivos.





Globo Esporte