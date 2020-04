COI publica revisão da classificação para as Olimpíadas de Tóquio

Uma semana depois de definir a nova data para as Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional (COI) publicou, nesta terça-feira, uma revisão nos princípios de classificação para os Jogos de Tóquio. O documento da força-tarefa "Here We Go" serve como guia para as federações internacionais de cada esporte readequarem o sistema de classificação depois do adiamento dos Jogos para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.





O principal ponto de revisão foi o período de classificação, estendido até o dia 29 de junho de 2021. A realocação de vagas precisa ser feita até o dia 5 de julho para que tudo esteja definido antes dos Jogos de Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto.





Outro ponto relevante se refere à elegibilidade dos atletas em esportes com limites de idade. O COI recomendou que as federações internacionais permitam que os atletas elegíveis para os Jogos em 2020 possam competir em 2021, a não ser em esportes que aumentar o limite de idade possa colocar em risco a saúde dos atletas - caso do boxe. Assim, o torneio masculino de futebol vai poder passar de sub-23 para sub-24, mas a Fifa ainda precisa homologar a mudança.





A federação internacional de cada modalidade olímpica agora vai revisar o próprio sistema de classificação, podendo inclusive definir todas as vagas antes de 29 de junho. Só não pode passar da data estabelecida pelo COI nesta terça.





Em sua 32ª edição, a previsão era de que 11 mil atletas, de pelo menos 204 países, disputassem os Jogos, distribuídos por 33 esportes. Até o momento, 57% das vagas (cerca de 5.000) já foram alocadas para um país ou atleta. No documento desta terça, o COI reafirma que esses atletas mantêm seus postos na Olimpíada. A entidade máxima do Movimento Olímpico orientou as federações internacionais a seguirem a lógica de distribuição de vagas do processo original de classificação, de antes do adiamento dos Jogos.





Globo Esporte