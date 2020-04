Com ajuda de embaixada, jogadores e técnicos na Arábia Saudita voltarão ao Brasil em avião fretado

Foto: Ana Canhedo









Os jogadores e profissionais de comissão técnica brasileiros que estão na Arábia Saudita em meio à pandemia do novo coronavírus conseguirão retornar ao Brasil após um mês de impasse. Um grupo de cerca de 180 pessoas, incluindo os profissionais e outros fora do mundo do esporte, deve embarcar na próxima semana em um avião fretado, após longo processo que contou com a ajuda da embaixada brasileira no país árabe.





Com apoio do embaixador Marcelo Della Nina, do ministro-conselheiro Rubem Guimarães Amaral e equipe de trabalho, a comunidade brasileira do meio do futebol que reside no país conseguiu fechar um voo de volta ao Brasil. A data para o embarque ainda não foi confirmada, mas há o otimismo de que ele ocorra até terça-feira. Tudo dependerá da liberação por parte do governo saudita.





Para chegar ao Brasil, o voo precisará passar por quatro cidades da Arábia Saudita (Jidá, Riad, Dammam e Najran) e por Adis Abeba, capital da Etiópia, onde fará um reabastecimento. De lá, o voo segue para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.





Com as fronteiras fechadas da Arábia fechadas e sem a possibilidade de retorno por meios tradicionais, houve uma mobilização para a união dos atletas e treinadores que estão na Arábia. O processo para que todos voltassem em um único voo foi liderado pelo ex-técnico do Corinthians Fabio Carille, que comanda o Al Ittihad, e pelos treinadores André Gaspar, do Al Hazm Rass, e Luiz Antônio Zaluar, do Al Akhdoud (Divisão 2), além de atletas.





- Foi um trabalho intenso de mais de 30 dias de todos os envolvidos aí. Agradeço demais todos os envolvidos na solução desse problema. O embaixador, o ministro e toda a equipe de trabalho dele, além dos brasileiros da comunidade do futebol aqui, todos foram muito importantes. Houve uma união muito legal de se ver aqui, para que todos pudessem voltar pra casa. E estamos voltando, isso que é o mais importante - comentou Fabio Carille.





Na última semana, um grupo de cerca de 30 brasileiros conseguiu embarcar para o Brasil em voo de uma empresa alemã que saiu de Riad em direção a Frankfurt. Os atletas pagaram do próprio bolso a viagem, que tinha como objetivo trazer de volta alemães que estavam na Arábia Saudita.





Veja nota emitida pelos profissionais brasileiros na Arábia Saudita:





A embaixada brasileira na Arábia Saudita, através do embaixador Marcelo Della Nina, do ministro-conselheiro Rubem Guimarães Amaral e toda a sua equipe de trabalho, em conjunto com a comunidade brasileira do futebol residente no país, realizou uma parceria e fechou um voo de volta ao Brasil.





Com as fronteiras fechadas e sem a possibilidade de retorno por meios tradicionais, houve uma mobilização e, principalmente, união dos atletas, treinadores e profissionais do futebol que atuam na Arábia Saudita para que todos os brasileiros que se encontram no país pudessem retornar ao Brasil em um único voo.





A ação foi liderada pelos treinadores Fabio Carille, do Al-Ittihad, André Gaspar, Al-Hazm, e Zaluar, do Al-Okdood, além de alguns jogadores brasileiros, que também contribuíram.





A data do voo ainda será definida de acordo com liberações e autorizações do governo saudita.





