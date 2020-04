Com crise do Coronavírus, NBA assina contrato para redução de 25% no salário dos jogadores

(Foto: Alonzo Adams-USA TODAY Sports)









A NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA) chegaram a um acordo nesta sexta-feira sobre a forma de remuneração salarial dos atletas caso haja o cancelamento de jogos da temporada regular ou dos playoffs da temporada 2019-2020, em função da pandemia do Coronavírus. Por meio deste contrato, e buscando definir um cronograma de redução gradual de salários dos jogadores, reduções parciais de 25% serão feitas nos pagamentos (o pagamento mensal é feito em duas partes, a cada 15 dias), a partir 15 de maio.





A CBA (Acordo de Negociação Coletiva / Collective Bargaining Agreement) prevê que o pagamento de todos os jogadores da NBA pode ser reduzido em caso de ‘força maior’, como epidemias ou determinações do governo, de acordo com uma fórmula baseada no número de partidas canceladas. O campeonato está suspenso desde o dia 11 de março.





Globo Esporte