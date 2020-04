La Liga debate três possíveis datas para retorno do Campeonato Espanhol

Javier Tebas, presidente de La Liga, descarta não concluir a temporada 2020/21 — (Foto: Getty Images)









O Campeonato Espanhol ainda não tem claro quando retomará as atividades em meio à pandemia do coronavírus, mas trabalha com três possíveis datas de retorno: uma no fim de maio, outra no começo de junho ou, a mais pessimista, no fim de junho. O presidente de La Liga, Javier Tebas, afirmou em videoconferência com jornalistas de fora da Espanha que a entidade vem fazendo projeções junto com as outras ligas da Europa, indicando que não há clareza nos planos por enquanto.





- Com essas datas, obviamente, há tempo para começar a treinar novamente, respeitando o protocolo de retomada das atividades que projetamos para a Liga e enviamos para outras. No entanto, devemos ver primeiro o que acontecerá em abril. Não queremos ir além de agosto, e é óbvio que isso tudo afetará o calendário da próxima temporada - admitiu Tebas, citado pela "Gazzetta dello Sport".





O presidente da liga espanhola destacou que três configurações de campeonato vêm sendo debatidas entre as ligas e a Uefa. Tudo dependendo de quando os torneios nacionais serão retomados.





- A primeira, se começar no fim de maio, é disputar as competições nacionais em junho, e as continentais em julho. A segunda, se começarmos no início de junho, é disputar todas as competições juntas até o fim de julho. E a terceira, com retorno ao campo no fim de junho, prevê os campeonatos em julho, e as copas europeias em agosto.





Javier Tebas rechaçou a possibilidade de que a temporada não seja retomada e, desta forma, concluída normalmente. O mandatário aponta que, enquanto houver tempo, o objetivo deve ser completar as 11 rodadas restantes do Campeonato Espanhol.





- É uma hipótese que não contemplamos. Queremos terminar a temporadas, e temos a certeza que de iremos. Provavelmente a portas fechadas, que seja, mas a temporada tem que terminar. É curioso que os clubes que queiram terminar a temporada aqui sejam os do fim da tabela, que lutam para não cair - afirmou Tebas.





Segundo o presidente de La Liga, nenhuma das grandes ligas da Europa têm planos de fechar a temporada sem concluir as rodadas restantes e que estas possibilidade só são levantadas "por interesses pessoais". Tebas pontuou o tamanho do prejuízo que haveria para a entidade caso o torneio não fosse completo.





- Traria um prejuízo estipulado em € 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões). Se concluirmos com portas fechadas, o dano econômico será de € 350 milhões (R$ 1,9 bilhão). Se pudéssemos ter público, as perdas ainda seriam € 150 milhões (R$ 851,2 milhões). Quanto aos direitos de TV na Liga, arrecadamos 90% do total. Se não jogássemos mais, além de desistir dos 10%, teríamos de devolver 18% do que já ganhamos - explicou.





