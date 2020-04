Comitê registra queda de 50% com arrecadação de loterias no 1º mês de quarentena

(Foto: João Neto/Fotojump)





Por Redação Blog do Esporte









O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nesta quinta-feira (23) que a arrecadação bruta das loterias federais, por meio da Lei Agnelo/Piva, que destina 2% do faturamento, descontado as premiações, teve uma queda de 50%. O número foi divulgado pelo diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, ao UOL e depois confirmado pelo Globo Esporte.





A arrecadação auxilia o COB e o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) em relação a gastos com treinamentos e equipamentos, pagamento aos atletas e organização de eventos. Em 2020, os recursos totalizaram R$ 120 milhões para serem repassados para 34 modalidades do Programa Olímpico, exceto o futebol.





“O COB tem alguns patrocinadores, mas isso muito longe do recurso que recebemos da Lei Piva. Ela faz com que o esporte olímpico e paralímpico girem. Ele é fundamental para o desenvolvimento do esporte brasileiro, assim como é em vários países do mundo. Agora, lógico que é uma preocupação em relação ao nível de apostas que vão continuar acontecendo. É difícil falar agora em queda, mas torcemos muito para que as pessoas continuem apostando para apoiar o movimento olímpico”, disse Sampaio no fim de março em entrevista ao GE.





O diretor afirmou, em entrevista ao UOL, o tamanho do impacto que a queda dessa arrecadação.





“Nós tivemos uma diminuição de aproximadamente 50% no volume de apostas e de repasse ao COB. A Caixa publica diariamente e a gente recebe o recurso 10, 12 dias úteis depois. A gente vai acompanhando as apostas que foram feitas, os funcionários internos aqui fazem a conta. A gente já tem esse valor aproximado de diminuição de apostas e de repasse para o movimento olímpico”, afirmou o diretor geral do COB ao UOL.





O COB já entrou com pedido no Ministério da Cidadania, onde está alocada a Secretaria Especial de Esportes, para rever o teto de uso desse dinheiro. Hoje, a entidade pode usar 25% com a área administrativa e 75% com eventos. Como não está ocorrendo competições, a ideia é mudar este panorama enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.