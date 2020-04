Confederação e clubes decidem encerrar temporada da Superliga Masculina de Vôlei

(Foto: Danilo Sardinha)





Por Redação Blog do Esporte









Em comum acordo, a Confederação Brasileira de Voleibol e clubes participantes da Superliga Masculina decidiram encerrar a temporadas 2019/2020 devido a pandemia do novo coronavírus. O acordo foi firmado em uma vídeo conferência entre a CBV e representantes dos times participantes.





A votação foi apertada. Dediciram pelo fim da competição: Campinas (SP), Taubaté (SP), Ribeirão Preto (SP), Itapetininga (SP), Caramuru Vôlei (PR), Maringá Vôlei (PR) e Sesc RJ, além da comissão de atletas, presidida por Raphael Oliveira. Mantiveram o desejo pela continuidade da Superliga Cruzeiro (MG), Minas (MG), América Vôlei (MG), Blumenau (SC) e Sesi-SP.





“O cenário no esporte brasileiro é preocupante neste momento de pandemia. Temos que continuar trabalhando juntos no sentido de continuidade da nossa modalidade. O melhor a ser feito agora é encerrar todas as atividades e cuidar da saúde dos nossos atletas e de todos os envolvidos na competição”, disse o Superintendente de competições de quadra da CBV, Renato D'Avila.





A competição feminina foi encerrada no dia 19 de março.





Confira a nota oficial da CBV na íntegra:





A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e os clubes participantes da Superliga Banco do Brasil masculino de vôlei 2019/2020 se reuniram por videoconferência na manhã desta segunda-feira (20.04) e definiram, após votação, pela proposta apresentada pela entidade desde o primeiro momento: o fim da temporada em virtude da pandemia da COVID-19.





Votaram pelo fim da competição os seguintes clubes: Vôlei Renata (SP), EMS Taubaté Funvic (SP), Pacaembu/Ribeirão Preto (SP), Vôlei UM Itapetininga (SP), Ponta Grossa Vôlei (PR), Denk Academy Maringá Vôlei (PR) e Sesc RJ, além da Comissão de Atletas, representada pelo presidente Raphael Oliveira.





Votaram pela continuidade da Superliga Banco do Brasil masculina 19/20 os clubes Sada Cruzeiro (MG), Fiat/Minas (MG), América Vôlei (MG), Apan Blumenau (SC) e Sesi-SP.





"O cenário no esporte brasileiro é preocupante neste momento de pandemia. Temos que continuar trabalhando juntos no sentido de continuidade da nossa modalidade. O melhor a ser feito agora é encerrar todas as atividades e cuidar da saúde dos nossos atletas e de todos os envolvidos na competição. Ficamos satisfeitos que a maioria tenha pensado desta forma", disse o Superintendente de competições de quadra da CBV, Renato D'Avila.





A Superliga Banco do Brasil 19/20 já havia sido encerrada após a reunião realizada no dia 20 de março, com os 12 clubes participantes da mesma forma, através de votação.