Conmebol anuncia faturamento recorde de R$ 2,6 bilhões e criação de fundo de R$ 142 milhões

A Conmebol faturou US$ 509 milhões (R$ 2,65 bilhões) em 2019, o maior valor da história da entidade. Para se ter ideia do tamanho do salto, no ano anterior a confederação havia arrecadado menos da metade -- US$ 227 milhões (R$ 1,2 bilhão).





Os números do ano passado foram apresentados pela diretoria da Conmebol durante seu congresso anual, realizado nesta quinta-feira, por videoconferência. O aumento se deu sobretudo por causa de novos contratos de TV e de patrocínio.





A entidade também anunciou a criação de um fundo de reservas no valor de US$ 27 milhões (cerca de R$ 142 milhões). O destino dessa verba será analisado pelo Conselho da Conmebol – formado pelos dez presidentes das associações nacionais de futebol da região – conforme as necessidades.





Fundada em 1916, a Conmebol só começou a publicar seus resultados financeiros em 2017, depois que seus três últimos presidentes – Nicolas Leoz (1986-2013), Eugenio Figueredo (2013-2015) e Juan Angel Napout (2013-2015) foram presos acusados de corrupção.





