Conselho do Corinthians anuncia quatro ações anticrise, mas admite medidas mais rigorosas

O Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) divulgou comunicado para os conselheiros do clube nesta semana explicando as ações que já foram tomadas internamente para minimizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus.





São elas:

férias para atletas e funcionários (inicialmente até dia 20);

renegociação ou suspensão dos contratos com fornecedores;

negociação com patrocinadores para retenção de pagamentos, apesar da ausência de jogos, com outras contrapartidas futuras com o retorno dos campeonatos;

e elaboração de campanhas com benefícios futuros para sócios do clube e membros do Fiel Torcedor para manutenção dos pagamentos.

O comunicado é assinado por Roberson de Medeiros, presidente do Cori, que deixa claro que "medidas mais rigorosas poderão e serão tomadas", dependendo da evolução do quadro de medidas restritivas implementadas pelas autoridades.





A comunicação com os conselheiros foi feita após reunião por vídeoconferência de Roberson Medeiros com o presidente Andrés Sanchez e o gerente financeiro Roberto Gavioli.





