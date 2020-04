Coronavírus: 1° caso público da NFL é de jogador de time da Califórnia

A NFL tem seu primeiro caso de coronavírus entre os jogadores em atividade. Brian Allen, atleta do Los Angeles Rams testou positivo para o Covid-19, e a informação foi confirmada pelo time do jogador na noite da última quarta-feira. Esse é o primeiro caso assumido publicamente da liga. O center da equipe da Califórnia não está no hospital e se sente bem segundo as informações.





O jogador de 24 ano relatou que não sente cheiro nem gosto, sintomas do vírus, há três semanas.





-Eu perdi o olfato a ponto de ter sais de amônia [usado para recuperar a consciência], aqui, aproximar do nariz e não acontecer nada. Tudo que eu sentia era textura na minha boca, literalmente o único sentido que eu tinha - contou Allen em entrevista para um canal de esportes.





Brian estava se recuperando de uma lesão no centro de treinamento do Rams em Thousand Oaks, Califórnia, quando recebeu o resultado do exame de Covid-19. O técnico de Allen, Sean McVay, assegura que as facilidades do time foram fechadas após o exame.





A suspensão das atividades segue também uma ordem da NFL, emitida no dia 24 de março, para que todas as equipes fechassem suas instalações para todos, menos serviços essenciais, até o dia 8 de abril.





O Los Angeles Rams já tinha sido questionado sobre casos do Covid-19 anteriormente, mas, alegando motivos pessoas, se recusou a responder. De acordo com os casos divulgados publicamente, a NBA é a franquia mais atingida entre os esportes americanos. O primeiro caso de coronavírus foi o de Rudy Gobert, do Utah Jazz. T





Testaram positivo para a doença Donovan Mitchell- também do Utah-, Marcus Smart- Boston Celtics-, Kevin Durant- dos Nets-, e outros atletas que não tiveram seus nomes divulgados.





Globo Esporte