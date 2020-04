Coronavírus: Chelsea não fará cortes de salários, mas pede que jogadores ajudem com doações

Em comunicado oficial divulgado neste sábado, o Chelsea anunciou que os jogadores não terão cortes de salários e que os demais funcionários seguirão recebendo seus vencimentos normalmente durante a pandemia do coronavírus. O único pedido do clube é que os atletas permaneçam fazendo campanhas de doação no combate ao Covid-19 ou que ajudem instituições de caridade.





No início deste mês, a emissora Sky Sports informou que os jogadores do Chelsea estavam conversando sobre receber um corte de 10% nos salários como parte de sua resposta ao surto. No entanto, o clube optou por não fazer cortes e também confirmou que não fará uso do Esquema de Retenção de Emprego de Coronavírus do governo britânico.





"Representantes do conselho do Chelsea recentemente mantiveram extensas conversas com a primeira equipe masculina para discutir como podem contribuir financeiramente para o clube durante a crise do coronavírus. O objetivo dessas conversas foi encontrar uma parceria significativa para garantir a preservação de empregos para os funcionários, compensar os fãs e participar de atividades por boas causas. Somos gratos à equipe por ter desempenhado seu papel de auxiliar o clube nas atividades comunitárias, bem como por todas as causas de caridade que eles têm apoiado em seus respectivos países de origem e por meio da iniciativa Players Together que apoia o NHS. No momento, a primeira equipe masculina não estará contribuindo financeiramente para o clube e, em vez disso, a diretoria orientou a equipe a concentrar seus esforços em apoiar outras causas de caridade", diz um trecho do comunicado do Chelsea.





O clube também planeja reembolsar torcedores que fizeram acordos de viagem não reembolsáveis ​​para irem à Alemanha para o confronto na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique em 18 de março.





Globo Esporte