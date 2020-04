Coronavírus: Treino de apenas 12 minutos de exercício diário em casa

A pandemia de coronavírus que atingiu o Brasil, esta fazendo com que a população mude alguns dos seus hábitos por conta do isolamento social, e um deles foi o fechamento das academias.





A prática de exercício físico ajuda a manter a saúde mental equilibrada, manter o condicionamento físico e sair do sedentarismo. E em tempos de isolamento social isso acaba sendo essencial para o nosso bem-estar.





Pensando nisso o personal trainer Giulliano Esperança, diretor técnico da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, crio o Storm 12 é ajustável a qualquer agenda. Faça onde estiver, seja em casa ou viajando e tenha mais tempo para realizar as suas tarefas diárias.





Quando pensar em exercício, devemos levar em consideração os parâmetros para uma prática segura e que não exponha a saúde aos agentes invasores.





De acordo com um dos maiores pesquisadores em ciência do exercício e saúde, Professor e Médico David Nieman, os exercícios com foco em melhora do sistema imunológico devem ter uma duração menor que 60 minutos, assim como uma intensidade menor que 60% do V02 máximo.





Ainda de acordo com as pesquisas, é evidente que treinos mais leves e moderados, favorecem a melhora no sistema imunológico.





Abaixo segue 3 exercícios que podem ser feitos em casa.





1- Agachamento livre





Realize 3 séries de 6 a 10 repetições. Não é preciso descer muito, principalmente quem não tem flexibilidade. É um movimento natural, fazemos ele toda a vez que sentamos, seja na cadeira, um importante gesto que deve ser treinado para a qualidade de vida.





2- Flexão de Braço na Parede





Na minha prática profissional, tenho vários casos de sucesso, de pessoas que fazem a flexão na parede e melhoram a sua composição corporal, força e condicionamento físico. Geralmente as mulheres têm maior dificuldade em exercícios de braço, o que não diminui a importância. Realize 3 séries de 5 a 10 repetições e lembre de manter o abdômen contraído.





3- Prancha





O melhor exercício para abdômen e pode ser realizado na parede para os iniciantes e no solo pelos mais avançados. 3 séries de 15 a 45 segundos, vão atender a necessidade de uma grande parte de pessoas que precisam melhorar o seu core abdominal.





É uma sequência que pode ser realizada diariamente como um meio para você melhorar a sua saúde.