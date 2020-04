Corrida de rua do universo Transformers em São Paulo (SP) tem nova data: 13 de dezembro

A Transformers Run, corrida de rua que trará o universo Transformers para São Paulo (SP), tem nova data: 13 de dezembro. O evento inédito no País, que a princípio seria realizado no dia 19 deste mês, foi adiado em março por causa da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O local está mantido: no mês que encerra 2020 o planeta Cybertron tomará conta do PAMA (Parque de Material Aeronáutico de São Paulo), no Campo de Marte, a partir das 8h. São dois percursos, com escolha feita no momento da inscrição: 2K, caminhada para a criançada curtir com os pais, e corrida de 6K.





Assim, para os fãs dos robôs que se convertem em veículos ou feras, agora ficou para o final deste ano a oportunidade de correr ou caminhar em meio a muita diversão com seus personagens favoritos, além de tirar fotos com os famosos Autobots.





Todas as informações atualizadas sobre a Transformers Run estão no site da corrida - www.transformersrun.com.br . Nele também podem ser feitas as inscrições, com preços para o Lote 2, válidos até 22 de setembro - após essa data serão divulgados novo lote e novos valores.





Os participantes podem optar, no momento da inscrição, pelo kit que mais se identifica com eles: Plus, com camiseta, número de peito e medalha - Autobot Medal -, ou Premium, que além desses itens conta com sacochila e copo temático, disponíveis para os personagens Optimus Prime (vermelho), Bumblebee (amarelo) e Megatron (preto). Há, ainda, o kit básico, apenas com número de peito e medalha.





No Plus e no Premium, é possível escolher a camiseta do personagem favorito. O Kit Básico tem o valor de R$ 59,90; o Plus (com opções Optimus Prime, Bumblebee e Megatron), R$ 79,90 cada; e o Premium (também com os três personagens), R$ 109,90 cada. No Premium, há combos família para a caminhada de 2K e desconto para grupos. O pagamento pode ser feito em até três parcelas.





Pela primeira vez no Brasil, a Transformers Run é organizada pela Sagaz Esportes, em parceria com a Hasbro, detentora da franquia. "Com a nova data, os fãs do universo Transformers só estarão adiando um pouco o encontro com o universo Transformers e seus personagens favoritos aqui no País. Esperamos todos lá em dezembro. O momento, agora, é de cuidado com a saúde e o bem estar, buscando vencer esta pandemia", afirma Matheus Falconi, da Sagaz Esportes.





Quem já havia feito inscrição antes do adiamento da corrida e tenha alguma dúvida é só mandar e-mail para sac@ticketagora.com.br, caso tenha realizado pelo Ticket Agora, ou sac@ativo.com, se inscrito pelo Ativo.com.