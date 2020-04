Cruzeiro atrasa pagamento de salários do futebol e de parte dos vencimentos do administrativo

(Foto: Gustavo Aleixo)









O Cruzeiro voltou a atrasar o pagamento dos salários do futebol e também do administrativo. O valor era para ter sido pago no último dia 7 de abril, mas ainda não caiu na conta dos atletas. Os funcionários do administrativo também não receberam integralmente os vencimentos. A folha do futebol, hoje, gira em torno dos R$ 2,5 milhões.





A informação foi publicada pela rádio Itatiaia e confirmada pelo GloboEsporte.com. É a primeira vez que o Cruzeiro atrasa salários nesta temporada. Havia pagado as folhas de janeiro e fevereiro a atletas e funcionários.





Entretanto com a queda nas receitas por causa da parada nas atividades, o clube não conseguiu efetuar os pagamentos aos atletas. A situação é complicada e pode se agravar nos próximos meses, já que o clube negocia a manutenção de patrocinadores e, no momento, viu as receitas caírem vertiginosamente por causa da pandemia do novo coronavírus.





O clube mineiro foi procurado pela reportagem e informou que pagou 70% da folha dos funcionários da parte administrativa. Segundo o clube, o futebol feminino teve seus vencimentos quitados. Sobre o salário dos jogadores, o clube informou que “vem trabalhando em várias frentes para liquidar o restante o mais breve possível”.





Férias





O clube mineiro mineiro informou que o valor das férias dos atletas também ainda não foi efetuado, mas ressaltou que está dentro do prazo, já que a Medida Provisória número 927, de 22 de março, permite o pagamento das férias até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Ou seja, em maio.





Médico sem salário de 2020





Entre os profissionais que não vêm recebendo, um caso chama a atenção. É do médico Sérgio Campolina. O débito com ele vem desde o último trimestre do ano passado, quando Campolina não recebeu nenhum valor.





Neste ano, para continuar no Cruzeiro, o médico aceitou a redução salarial. Campolina é contrato por meio de pessoa jurídica. O clube pagou os meses de outubro e novembro, já que Campolina abriu mão do mês de dezembro. Entretanto, os vencimentos de janeiro, fevereiro e março não caíram na conta do profissional.





O Cruzeiro foi questionado sobre a falta de pagamento ao médico cruzeirense e disse que "foram feitos dois pagamentos neste ano ao Dr Sérgio Campolina, referentes a salários que estavam atrasados desde o ano passado. Os pagamentos de 2020 estavam no planejamento de abril, juntamente com o restante da folha, mas a situação com o coronavírus ficou mais complicada. O Clube espera quitar as pendências no começo de maio".





O Cruzeiro passa por uma grave crise financeira, com uma dívida superando os R$ 800 milhões. A Raposa, em apresentação aos presidenciáveis, ano passado, prevê um déficit de R$ 143 milhões nesta temporada.





Globo Esporte