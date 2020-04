Cruzeiro espera receber R$ 20 milhões de seguro por "gestão temerária" de Wagner Pires

O Cruzeiro vive uma delicada situação financeira, mas pode ter um alívio nos caixas. E um alívio significativo, no valor de R$ 20 milhões, que viriam de um seguro que cobre "gestões temerárias" de dirigentes. No caso, a gestão de Wagner Pires de Sá, ex-presidente. Quem revelou a expectativa pelos R$ 20 milhões foi Saulo Fróes, presidente do conselho gestor do Cruzeiro, em entrevista à Rádio Itatiaia.





- Existe um seguro no valor de R$ 20 milhões que cobre gestão temerária por parte dos diretores. Com base nesta documentação, nós também tentaremos receber, diante das provas, esses R$ 20 milhões. Caso a gente consiga, será muito importante para o fluxo de caixa para este ano diante da situação que enfrentamos.





Para que o clube tenha direito à indenização, é necessário provar os atos temerários de Wagner Pires na gestão do Cruzeiro. Para isso, o clube conta com a Kroll, consultoria especializada em investigações corporativas contratada pelo clube. O relatório da Kroll será usado como base para o Cruzeiro solicitar os R$ 20 milhões da seguradora. Além disso, será entregue pelo clube às autoridades que investigam a última diretoria celeste.





- Esse levantamento que a Kroll está fazendo, quanto à documentação em provas, será de suma importância não só para apresentar no processo que corre junto ao Ministério Público, mas também para que a gente possa solicitar o simples ressarcimento. Porque pode não ser considerado crime, mas existe a responsabilidade civil por gestão temerária - disse Saulo Fróes.





Se tudo der certo, a expectativa do conselho gestor do Cruzeiro é que os R$ 20 milhões entrem na conta já no próximo mês.





"Estamos muito esperançosos que em maio a gente traga essa boa notícia para a torcida do Cruzeiro e que possa ajudar nesta fase de recuperação" - Saulo Fróes.





Globo Esporte