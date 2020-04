Cuide bem da sua bike na quarentena

A nova realidade mundial com a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) nos leva a se adaptar dia após dia e buscar soluções para possíveis contratempos que possam surgir. Para os apaixonados por bike, que estão deixando de utilizar suas magrelas neste período, os cuidados com o equipamento são importantes.





Para ajudar, a Promax Bardahl lista uma série de produtos para serem utilizados não só na manutenção de sua bicicleta, como em outros momentos:





- Limpa tudo: Espuma de fácil aplicação que promove limpeza sem enxague, remove a sujeira nas superfícies;





- LPP: Protege contra corrosão e ferrugem, desingripa e ajuda na remoção de peças emperradas e oxidadas;





- Maxlube Kart Motos: Lubrificante desenvolvido especialmente para correntes. Óleo com adesividade que não respinga e ação hidro-repelente que protege a corrente de umidade;





- Veda Pneu: Reparador instantâneo que veda o furo e enche pneu, se aplica em pneu com ou sem câmara.





"Além destes produtos que podem ajudar na manutenção das bikes, a Promax Bardahl atende setores essenciais da economia, como alimentício, farmacêutico e agrícola. Por isso, a empresa mantém sua produção em ritmo normal. Apenas os setores administrativos estão trabalhando no sistema de home office", explica a diretora executiva Roberta Galvão.





A Promax Bardahl também pensou em uma forma de contribuir com todos que estão em casa neste momento. Semanalmente, publica nas suas redes sociais dicas de pequenas manutenções que podem ajudar a superar esse tempo de quarentena, mantendo-se ativo e ainda cuidando da casa. A empresa intensificou também sua estrutura de e-commerce para poder atender essa demanda crescente e contribuir para que todos recebam os pedidos sem correr risco.