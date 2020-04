Diagnosticado com coronavírus, Junior Sambia, do Montpellier, é colocado em coma induzido

(Foto: PASCAL GUYOT / AFP)









O volante Junior Sambia, do Montpellier, foi colocado em coma induzido após ser diagnosticado com coronavírus. Os sintomas se agravaram e os médicos do hospital Clinique du Parc optaram por essa medida para dar um melhor tratamento ao atleta de 23 anos.





Primeiro jogador da primeira divisão do Campeonato Francês diagnosticado com Covid-19, Sambia apresentou problemas digestivos e respiratórios ao longo da semana e foi levado ao CTI do hospital.





- Ontem (sexta-feira), eles pararam de lhe dar anestésicos para ver se ele podia respirar por conta própria. Ainda não temos resultados porque está despertando aos poucos, mas isso já é uma boa notícia. Fomos informados de que ele está estável. Isso significa que ele não está melhorando, mas também não está piorando. Precisamos ser positivos e pensar que Junior sairá disso - afirmou Frédéric Guerra, agente do jogador, em declarações ao jornal "L'Equipe".





Globo Esporte